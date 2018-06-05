Mustafa Yıldızdoğan’dan Nevşehirli ülkücülere destek

Geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları Nevşehir İl başkanlığı tarafından “Bir Tuğla da Sen Koy” sloganı ile başlatılan mülk edinme kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Nevşehir’de Ülkü Ocakları’nda yetişen gençlerin iyi şartlarda eğitim görmesi amacıyla Ocak Başkanı Ali Türker öncülüğünde başlatılan mülk edinme kampanyasına bir destekte Ünlü ses sanatçısı Mustafa YIldızdoğan’dan geldi.

Daha önce Yıldırım Yıldızdoğan, Ozan Manas, Ahmet Şafak ve Alperen Kekilli gibi sevilen pek çok sanatçı bu kampanyaya destek verdiklerini açıklayarak, vatandaşları da bir tuğla koymaya davet etmişlerdi. Son olarak halkın kalbinde taht kurmuş ünlü ses sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan da destek açıklaması yaptı.

Yıldızdoğan açıklamasında; Nevşehir Ülkü Ocaklarımızın “Bir Tuğla da sen koy” isimli muhteşem bir kampanyası var. Ben Ülkü Ocaklarında yetiştim, Ülkü Ocaklarında kimlik buldum, kişilik buldum. Hala da Ülkü Ocaklı olmakla onur ve gurur duyuyorum. Bütün arkadaşlarımızdan Nevşehir Ülkü Ocakları’nın bu kampanyasına destek vermelerini istirham ediyorum” dedi.

Ünlü sanatçının video şeklinde ki destek çağrısı kısa sürede sosyal medyaya yayılarak izlenme ve paylaşım rekorları kırdı.