Mustafa Çiftçi Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığına adaylığını açıkladı

NEVŞEHİR(MHA) Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Çiftçi yapılacak olan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

“Biz hep birlikte bir aileyiz, sefer bizden muvaffakiyet Allah’tan”

Kendisini destekleyen çok sayıda eğitimci ve göreve seçilmesi halinde görev alacak yönetimiyle birlikte açıklamalarda bulunan Çiftçi, “26 yıl önce Merhum genel başkanımız Kudüs şairi Mehmet Akif İnan tarafından tek odalı bir mekanda başlatılan sendikal hareket bu gün binlere on binlere yüzbinlere ve nihayet 15 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla bir milyonu aşmıştır. Gerek üye sayısı gerek teşkilatlı yapısı ile ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü olan memur sen ve memur senin kurucu sendikası olan Eğitim Bir Sen yasanın öngördüğü şekilde her dört yılda bir ilçe il ve genel kongrelerini yapmaktadır. İlimizde de kasım ayı içerisinden bir şube kongresi yapılacaktır. İlimizde 1992 yılında kurulan sendikamız; 2006 yılında şube olmuş bu güne kadar istikrarlı büyümesine devam etmiş 2 yıl önce kendisine ait bir bina satın almış hizmet aracı satın almış çalışmalarıyla diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerinde ilimizdeki pek çok çalışmada liderlik yapmış ve bu günlere gelinmiştir. Şube başkanımız Mustafa Özdemir’in kasım seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasından sonra ilimizdeki tüm paydaşlarımızla teşkilatımızla yapmış olduğumuz uzun istişareler neticesinde zirvedeki sendikamızı bulunduğu noktadan daha ileriye götürmek maksadıyla geniş tabanlı bir yönetim ekibi oluşturarak sizlerin hizmetine talibiz. Biz istiyoruz ki kavgadan kaostan anlamsız çekişmelerden uzak birlik ve beraberlik içerisinde nasıl ki önceki yönetimlerimiz döneminde sendikamız istikrarlı büyümesine devam etmiş üyelerinin ve Nevşehir’in hizmetinde olmuş ise bundan sonrada bu istikrarın huzurun olduğu ve hizmetlerin konuşulduğu bir çalıma ortamı oluşturalım. Sendikamızın duruşundan taviz vermeden özellikle son 10 yılda bizimle sosyal taban örtüşmesi bulunan diğer kuruluşlar ile yapmış olduğumuz istişareler ve planlı çalışmalar neticesinde üyelerimizin yararına çalışmalar yaptık.

Bundan sonra da; birlik ve beraberliği önceleyen, üyelerinin hak ve hukukunun korunması için mücadele eden, ben değil biz anlayışı ile ben yaptım oldu değil istişareye önem veren, sorunları ötelemeyen, anında çözüm üreten, yenilenmiş dinamik bir kadro ile yola çıkıyoruz…

Bundan sonraki süreçte üyelerimizin bizlere bu emaneti teslim etmeleri halinde, ayrıştırma değil kucaklama, ilimizin ve ülkemizin eğitim sorunlarının çözümüne katkı sağlama, hukuksuzluğun karşısında olma, eğitim çalışanlarının huzur ve refahının sağlama, mevzuattan kaynaklanan sorunları çözüme konularında genel merkez nezdinde girişimlerde bulunacağımızı ve bunun takipçisi olacağımız belirtmek isterim. Adaylığımız sürecinde bizlere destek olan; başta tüm üyelerimiz olmak üzere, iş yeri, ilçe, üniversite Yurt-Kur temsilciliklerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca kadın kollarımıza, engelliler komisyonumuza, genç memur sen ve Üniversite Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet topluluğuna, Emekli Memur Sen ve diğer hizmet kollarımıza, şube yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sefer bizden, Muvaffakiyet Allah’tan, kamuoyuna ve değerli üyelerimize teşkilatımıza saygı ile duyurulur” ifadelerinde bulundu.