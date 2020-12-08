Mustafa Açıkgöz'ün 2021 Yılı Kapadokya Alan Başkanlığı Bütçe Konuşması

Açıkgöz’ün bütçe konuşması aşağıda yer almaktadır.

“Sayın Başkan, Çok Kıymetli Divan, Değerli Milletvekilleri ve aziz milletim hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlarım.

Bu cennet vatanın her bir karış toprağı çok güzel ve çok kıymetlidir. Bu cennet vatanın öyle nadide bir yeri vardır ki dünyada rakibi olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan doğası, kültürü ve insana verdiği huzurla insanlığın ortak mirası Kapadokya-Nevşehir’dir.

Her insanın mutlak görmek istediği, görenin hayran kaldığı ve bir daha görmek istediği, birçok kez gidenin de her gelişinde yeni şeyler keşfettiği masalsı muazzam bir yerdir.

İşte bütün güzellikleri Korumak ve gelecek nesillere koruyarak bırakmak, daha iyi Tanıtmak, destinasyon çeşitliliğini zenginleştirmek, yatırım ortamının doğasına uygun ve hızlı olmasını sağlamak, turizm amaçlı sportif faaliyetleri doğaya uygun yaygınlaştırmak ve birçok kurumla oluşan yönetim karmaşasını gidermek için 23.05.2019 tarih ve 7174 sayılı kanunla Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmuştur.

Bu süreçte milleti için gece gündüz canhıraş çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Beye ve Bakanlık çalışanlarına, AK Parti Grubumuza ve tüm Milletvekillerimize şehrim ve şahsım adına şükranlarımı bir borç bilirim.

Alan Başkanlığı; teşkilat yapısını ve komisyonlarını oluşturarak faaliyetlerine hızlıca başlamıştır. 2019 Ekim’de ilk komisyon toplanmıştır. Yaklaşık 30 komisyon toplantısı yapılmıştır. Bekleyen ve yeni oluşan 700’e yakın konuyu karara bağlamış ve yaklaşık 2 bine yakın yazışma yapmıştır. Birçok konuda yönetmelik hazırlanmış olup; özellikle bölge insanımızı da rahatsız eden izinsiz uygulamaları tespit edip kaldırılmasını sağlamıştır.

Sayın Milletvekilleri;

Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi dönemi özellikle turizm sektörünü çok derinden etkilemiştir. 2019 yılında turist sayısı 1,5 milyar kişi ve gelir de 1,5 trilyon dolardı.

Bu sene dünyanın turizm ticaretinden kaybı 1 trilyon dolardır. Tabi bu durum bizim turizm gelirimizi de etkiledi. Bu kaybı önlemek için devletimiz, gerekli tedbirleri almıştır. Bu kapsamda;

Turizm işletmelerine yönelik kredi programı (KGF+Kısa Çalışma Ödeneği)…

Rezervasyon iptalleri için idari para cezalarının alınmaması, kira ödemelerinin ertelenmesi, güvenli turizm sertifikasyon programları gibi…

Pandemi sonrası dönemde turizme yeni bir anlayış gelecek; Hijyen+Sağlık+Kalabalık olmayan+ az temaslı hizmet alma ekseninde olacaktır. Yeni döneme en çabuk Kapadokya uyum sağlayacaktır. Hem otel konseptleri hem de bölge insanlarının turizm bilgisi; birikimi ve özlemi buna hazırdır.

Pandemi sürecinin hafiflediği özellikle 7-8-9-10. Aylarda Kapadokya’daki oteller hafta sonları %100, hafta içleri %70’e yakın dolulukla geçirmiştir. Bu da şunu gösteriyor ki pandemi sonrası Kapadokya’da, bir turizm patlaması bekleniyor. (2 yıl boyunca doluluk yaşıyoruz.) Şimdiden Mart-Nisan rezervasyonları dolmaktadır. Ve biz biliyoruz ki Kapadokya, Türkiye turizminin lokomotifi olacaktır. Gelen misafirlerin eğitim ve gelir seviyelerinin yüksek olması sebebiyle Kapadokya, Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı sağlayacaktır.

Bölgeye yapılan ve yapılacak yatırımlar 1’e 10 kazandıracaktır. Şu da inanıyoruz ki Kapadokya hem turist sayısı-tanıtımı hem de Türkiye ekonomisine katkısı daha %40’lardadır. Bakanlığımız, Alan Başkanlığımız ve tüm hemşerilerimizin gayretleriyle bu oranları daha yukarılara taşıyacağız.

Sayın Milletvekilleri;

Dünyanın en büyük yer altı şehri ve yamaç yerleşim yeri olan Nevşehir’deki-Kayaşehir bölgemiz ve ülkemiz için yeni ve büyük bir destinasyondur. Mutlaka görülmesi gereken muhteşem bir yer yine Meryem Ana Kilisesi ve Osmanlı eserleriyle Nevşehir misafirlerini bekliyor.

Üç Güzelleriyle, Ortahisar Kalesiyle, akşam güneşinin bir başka battığı Kızılçukuruyla, Devrentiyle, Mustafa Paşa ve Gomeda’sıyla bölgenin değeri Ürgüp…

Toprağın hünerli ellerde sanata dönüştüğü, Kızılırmak’ın yeşillendirdiği Paşabağlarıyla, Devrent, Zelve Vadisiyle sanatın merkezi Avanos…

100 C’de şifalı sıcak suyuyla Türkiye’de sayılı yatak sayısı ve otelleriyle termal cenneti ve yakın bir tarihte SERA merkezi olacak sıcakkanlı insanlarımızın ilçesi Kozaklı’mız…

İnsanlığın ve milletimizin ortak değeri olan, sevgi-hoşgörü ve barışın timsali Pirimiz Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin yurdu Hacıbektaş ilçemiz…

Güller şehri, Mantarkaya’sı, Açık Sarayıyla, Sivasa Yazıtlarıyla, Karavezir Camii, kiliseleri ve Kızılırmak’ın şenlendirdiği gül gibi insanlarıyla Gülşehir’imiz…

Yeraltı şehriyle, kiliseleriyle, patatesiyle, fasulyesiyle kuyusu derin ama insanlarının gönlü zengin olan Derinkuyu’muz…

Misafirlerimizi uğurlayan, Nevşehir’imizin kalkınmasına ve istihdamına büyük katkı sağlayan sanayi ilçemiz ve her seçimde Cumhurbaşkanımıza sevdasını gösteren ve rekor oy veren, rekorlar ilçemiz Acıgöl’ümüz…

Daha sayamadığımız birçok beldesi ve köyleriyle dünyanın en önemli turizm şehri+ patates-pancar-buğday-üzüm-kurufasülye-kabak çekirdeği ile tarım şehri+ Niğde-Nevşehir-Ankara otobanıyla+ hızlı tren projesiyle, havaalanıyla daha da büyüyen, gelişen bir sanayi şehri Nevşehir’de yine bir benzeri olmayan kayadan oyma depolarımız, yaz-kış içerideki sıcaklık +4+9 derecedir. Yıllık 2 milyon ton patates ve limon depolayan bir doğal zenginlik…

Üzerinde biraz çalışmak, ürün yelpazesini genişletmekle ekonomiye katkısını daha da büyütülebilir.

Birçok Devlet Büyüğümüz, Bakanımız, birçok Milletvekili arkadaşımız davetimize icabet ettiler. Hepsi de gün sonunda hayal ettiğimizden, umduğumuzdan ve anlattıklarınızdan çok daha güzel olduğunu ifade ettiler. Kapadokya anlatılmaz gelip-görüp-yaşanır ve hayran kalınır.

2021 bütçemiz berekete ve hayırlara vesile olsun. Bu bütçe Büyük Türkiye’nin, aziz milletimizin, makus İslam coğrafyasının, gözünü Türkiye’ye dikmiş mağdur coğrafyaların bütçesidir.

Yüce Meclisimizi, kahraman milletimizi saygıyla selamlarım. “ dedi.