"Müslüm" Forum Kapadokya'da Vizyona Girdi!

Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Müslüm" adlı film izleyici ile buluşacak.
Yönetmenliğini Ketche ile Can Ulkay'ın üstlendiği filmde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci, Goncagül Sunar, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli rol aldı.
Senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.
Süre:132 Dk. Yapım:2018
Seanslar
ORJ: 11:00 - 12:00 - 13:30 - 14:45 - 16:15 - 17:30 - 18:00 - 19:00 - 20:15 - 21:45
Fragmanlar
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