Muslu Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu Hacı Bektaş Veli Müzesi içerisinde yer alan Hacı Bektaşi Veli türbesini ziyaret etti.

Muslu Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret etti
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NEVŞEHİR(MHA) Ziyarete İl Müftüsü Yakup Öztürk ve Hacıbektaş Müftüsü Mustafa Bahacan da eşlik etti.

Ziyaret sırasında müze görevlisi Taylan Sümer müzenin bütün bölümleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Tasavvuf ana bilim dalı profesörü olan Muslu, müzenin bölümleri ve sergilenen eserlerle yakından ilgilendi. Bu sırada beraberindekilere tasavvuf tarihi ve Bektaşi tarihi hakkında faydalı bilgiler paylaştı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen gezi yaklaşık üç saat sürdü. Daha sonra Prof. Muslu ve beraberindekiler Ankara'ya gitmek üzere müzeden ayrıldılar.

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