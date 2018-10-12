Muslu Hacı Bektaş Veli Türbesini ziyaret etti

NEVŞEHİR(MHA) Ziyarete İl Müftüsü Yakup Öztürk ve Hacıbektaş Müftüsü Mustafa Bahacan da eşlik etti.

Ziyaret sırasında müze görevlisi Taylan Sümer müzenin bütün bölümleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Tasavvuf ana bilim dalı profesörü olan Muslu, müzenin bölümleri ve sergilenen eserlerle yakından ilgilendi. Bu sırada beraberindekilere tasavvuf tarihi ve Bektaşi tarihi hakkında faydalı bilgiler paylaştı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen gezi yaklaşık üç saat sürdü. Daha sonra Prof. Muslu ve beraberindekiler Ankara'ya gitmek üzere müzeden ayrıldılar.