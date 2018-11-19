Museum Hotel’e Dünya Çapında Bir Ödül Daha: ‘DÜNYA’NIN EN UNUTULMAZ DENEYİMİ’

Kapadokya’nın dünyaca ünlü oteli Museum Hotel, dünyanın en lüks konsept otellerinin bir araya gelerek oluşturdukları dünyanın en prestijli otel konsorsiyumu Relais & Chateaux tarafından 2018 yılının “En Unutulmaz Deneyimi” özel ödülüne layık görüldü.

Dünyanın en prestijli lüks otel konsorsiyumlarından olan Relais & Chateaux’nun yılsonu özel kongresi bu sene Kanada’nın Quebec şehrinde gerçekleştirildi. Dünya çapında 550’den fazla lüks otel, şato ve gurme restoranların bir araya gelerek oluşturdukları ve dünyanın tartışmasız en prestijli otel oluşumlarından olan Relais & Chateaux her yıl olduğu gibi titizlikle seçilen üyeleri arasından en iyileri yılsonu kongresinde belirledi.

Bugüne kadar başarısını dünya çapında ve Türkiye’de birçok kuruluş ve organizasyonun ödülleri ile kanıtlayan, Kapadokya’nın en özel otellerinden “Museum Hotel”, Relais & Chateaux tarafından ‘‘Dünyanın En Unutulmaz Deneyimi’’ özel ödülüne layık görülerek başarısını bir kez daha taçlandırdı. Ödülü Museum Hotel adına Indigo Group Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun aldı.

Hayranlık uyandıran Kapadokya mirasına, özgün mimari dokusu ve “yaşayan müze” konseptiyle eşlik eden, şarap çeşmeli odaları, otele özel üretim şarap çeşitleri ve Lil’a Restoran’ın fark yaratan lezzetleriyle Türkiye’nin tek Relais & Chateaux ünvanlı oteli “Museum Hotel” aldığı bu ödülle, yemek ve şarap konusundaki iddiasını bu kıymetli ödül ile birkez daha tescillemiş oldu.

Kapadokya bölgesinin tanınmış iş adamlarından Ömer Tosun tarafından kurulan ve gerek ambiyansı, gerek kişiye özel hizmet anlayışı ile dünya çapında büyük bir üne sahip olan Museum Hotel geçmişte aldığı Avrupa’nın En İyi Küçük Oteli (2013), Avrupa’nın En İyi Otel Mimarisi (2013), Türkiye’nin En İyi Butik / Özel Belgeli Oteli (2014), Türkiye’nin En İyi Kültür Turizmi Yatırımı (2013), Türkiye’nin En iyi Tarihi Lüks Oteli (2013), Türkiye’nin En iyi Otel Restorasyonu ve Yenilemesi (2013), Avrupa’nın En İyi Lüks Butik Oteli (2015) ve En İyi Butik Toplantı Hizmeti Veren Tesis (2017) ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

Museum Hotel Hakkında;

1998 yılında Indigo Group’un sahibi (YKB) Ömer Tosun tarafından, var olan dokusu bozulmadan, restore edilerek kapılarını açan Museum Hotel, Türkiye’nin tek “Relais & Chateaux” ünvanlı oteli olma özelliğine sahip. Her biri farklı dekore edilen, ağırladığı misafirlerine butik hizmet anlayışı ile unutulmaz anlar yaşatan Museum Hotel bünyesinde sergilediği antika parçalar ile de “yaşayan müze” unvanına sahip çok özel bir adres olarak öne çıkıyor.

Relais & Chateaux hakkında:

1954 yılında Fransa’da belli bir kalite misyonunu benimsemiş oteller tarafından kurulan Relais & Chateaux, bugün 60 ülke ve 5 kıtada 600’e yakın üye oteli bulunan dünyanın en prestijli otel konsorsiyumlarından biridir. Sadece belli kalite standartlarına sahip, karakteristik özellikleri bulunan, lüks ve butik konaklamanın, gurme lezzetlerin ve şarap tadımının en güzel örneklerini sunan butik Oteller, Şatolar ve Restaurant’lar Relais & Chateaux üyesi kabul edilebilmektedirler. Diğer zincirlerinin aksine oldukça yüksek kalite standartlarına sahip bir kuruluştur.