Musa Ertaş Seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor

İyi Parti Milletvekili Adayı Musa Ertaş çalışmalarına yağmur çamur demeden tam gaz devam ediyor.

Musa Ertaş Seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor
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Gece geç saatlere kadar yaptıkları organizasyonlarla göz dolduran iyi parti teşkilâtı 24 Haziran Tarihinde yapılacak olan  Milletvekilliği ve  Cumhurbaşkanlığı  seçimleri için ziyaretlerini yağmur çamur demeden hız kesmeden devam ediyor . Çavuş oğlu galericiler sitesi ve Yeni oto galericiler sitesi sini ziyaret eden Ertaş esnafla sohbet etti.

Partisi ve projeleri hakkında bilgiler veren  Ertaş Seçim ziyaretlerimiz kapsamında galerici  esnaflarımızla kucaklaşmak, sorunlarını dinlemek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Biz  halkın içinden biriyiz. Her karşılaştığımız esnaf  ve  vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bizi bağrına bastı, bundan mutluluk duyduk. Esnafımızın durumu ortadadır. Hiç korkmayın, sizler için hazırladığımız projelerimizle esnafımızın da, müşterisinin de yüzü  gülecektir.” dedi.

Şimdiden 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

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