Musa Ertaş Seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor

Gece geç saatlere kadar yaptıkları organizasyonlarla göz dolduran iyi parti teşkilâtı 24 Haziran Tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ziyaretlerini yağmur çamur demeden hız kesmeden devam ediyor . Çavuş oğlu galericiler sitesi ve Yeni oto galericiler sitesi sini ziyaret eden Ertaş esnafla sohbet etti.

Partisi ve projeleri hakkında bilgiler veren Ertaş Seçim ziyaretlerimiz kapsamında galerici esnaflarımızla kucaklaşmak, sorunlarını dinlemek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Biz halkın içinden biriyiz. Her karşılaştığımız esnaf ve vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bizi bağrına bastı, bundan mutluluk duyduk. Esnafımızın durumu ortadadır. Hiç korkmayın, sizler için hazırladığımız projelerimizle esnafımızın da, müşterisinin de yüzü gülecektir.” dedi.

Şimdiden 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.