Murat Bardakçı’dan Kapadokya Üniversitesi öğrencilerine seminer

Gazeteci, yazar Murat Bardakçı, Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine seminer verdi.

Seminer öncesi açılış konuşması yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, “Bugün, Türkiye’nin yetiştirmiş olduğu en büyük araştırmacı gazetecilerden birisi olan Murat Bardakçı’yı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zaman belge ile konuşan, doğuştan araştırmacı özellikleriyle çoğu zaman akademisyenlerin göremediği pek çok şeyi aydınlatan bir tarihçimiz olan Murat Bardakçı’nın bugünkü seminerinde öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin çok faydalanacağını biliyor ve ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın konuşmasının ardından “Osmanlı’nın Son Dönemi” başlıklı seminerinde “Osmanlı’nın En İnkılapçı Padişahı” olarak tanımladığı Padişah İkinci Mahmud dönemiyle ilgili bilgiler aktardıktan sonra Atatürk dönemiyle ilgili konuşan Murat Bardakçı, “Atatürk’ün en önemli inkilabı harf inkilabıdır. Şunu özellikle vurgulamak gerekir ki o dönemde harf inkılabı ile ilgili şahsi düzeyde tartışmalar yaşanmıştır ama devlet düzeyinde asla tartışma yaşanmamıştır. Ayrıca Cumhuriyet dönemi inkilapları eskiden tartışılmış ve düşünülmüş inkilaplar değildir fakat eski reformların bittabi neticesidir” dedi.

Daha sonra Osmanlı’nın son döneminde Ortadoğu’da yaşananlarla ilgili yaptığı arşiv araştırmalarında edindiği bilgileri tüm detaylarıyla katılımcılara aktaran Bardakçı, “Osmanlı’nın anavatanı” olarak tanımladığı Balkanlar hakkında da Kapadokya Üniversitesinin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı öğrencilerine çeşitli bilgiler aktardı.

Seminer sonunda Kapadokya Üniversitesi yüksek lisans programı öğrencilerinin sorularını cevaplayan Murat Bardakçı, öğrencilere ve tüm katılımcılara teşekkür ederek seminerine son verdi.