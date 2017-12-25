Muhtarlara müjde

Altınışık, “Konfederasyonumuz yapmış olduğu bir teklif üzere yeni çıkan bir kanun değişikliği ile artık en az 1 dönem muhtarlık yapan tüm muhtarlarımıza ateşli silah için harç ücreti ödemeleri kaldırılmıştır. Bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Muhtarlar Daire Başkanımız Sayın Şefik Aygöl' e, Ayrıca Konfederasyonumuz Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ve Başkan Vekilimiz Bekir Aktürk' e tüm muhtarlarımız adına teşekkür ederim. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.