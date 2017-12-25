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Muhtarlara müjde

Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı, İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Altınışık, muhtarların ateşli silah harçlarının kaldırıldığını söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:45
Muhtarlara müjde
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Altınışık, “Konfederasyonumuz yapmış olduğu bir teklif üzere yeni çıkan bir kanun değişikliği ile artık en az 1 dönem muhtarlık yapan tüm muhtarlarımıza ateşli silah için harç ücreti ödemeleri kaldırılmıştır. Bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Muhtarlar Daire Başkanımız Sayın Şefik Aygöl' e, Ayrıca Konfederasyonumuz Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ve Başkan Vekilimiz Bekir Aktürk' e tüm muhtarlarımız adına teşekkür ederim. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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