Muhtarlar günü Nevşehir’de de kutlanacak

NEVŞEHİR(MHA) 19 Ekim Perşembe günü Saat 10.00’da Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı önünde yapılacak kutlama programında Muhtarlar Derneği Çelenginin Atatürk Anıtına Sunulacak. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Birlikte Bayrağımızın göndere çekilmesinin ardından Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak.

Valilik önündeki çelen sunma töreninin ardından Vali İlhami Aktaş, Nevşehir Muhtarlar Derneği başkanlığını ziyaret edecek.

Nevşehir muhtarlarının katılacağı yemek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tafana sosyal tesislerinde düzenlenecek.

Yemeğe Merkez ve bağlı İlçelerdeki tüm Köy ve Mahalle Muhtarlarının katılmaları bekleniyor.