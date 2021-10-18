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Muhtarlar Günü Nevşehir'de de kutlanacak
Tüm yurt genelinde olduğu gibi 19 Ekim Muhtarlar Günü Nevşehir'de de kutlanacak.
Nevşehir 18.10.2021, 12:53
NEVŞEHİR(MHA) Tüm yurt genelinde olduğu gibi 19 Mart Muhtarlar Günü Nevşehir'de de kutlanacak.
Günün anlam ve önemini içeren konuşmayı Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık yapacak.
Buradaki törenin ardından Başkan Altınışık öncülüğündeki heyet Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederken, Vali Becel'de muhtarlar derneği başkanlığını ziyaret edecek.