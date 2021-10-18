NEVŞEHİR(MHA) Tüm yurt genelinde olduğu gibi 19 Mart Muhtarlar Günü Nevşehir'de de kutlanacak.

19 Ekim Salı günü Nevşehir hükümet konağı önünde yapılacak olan törende Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık ve beraberindeki muhtarlarca Atatürk anıtına çelenk konulacak. İstiklal marşımızın okunmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirilecek.

Günün anlam ve önemini içeren konuşmayı Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık yapacak.

Buradaki törenin ardından Başkan Altınışık öncülüğündeki heyet Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret ederken, Vali Becel'de muhtarlar derneği başkanlığını ziyaret edecek.