Mühendislik Mimarlık Fakültesi Akademik Performansta 1. Oldu

ÜNİAR, üniversite araştırmalarını geliştirmek, politikacılara, rektörlere ve öğrencilere bilgi sunmak için Türkiye'deki 108 devlet üniversitesinin veri tabanına ulaşarak, akademik üretimleri en fazla olan üniversiteleri belirledi.

ÜNİAR tarafından hazırlanan, 108 devlet üniversitesindeki akademisyenlerin dahil edildiği Akademik Performans Raporu'na göre, fakülte bazında yapılan değerlendirmede geçen yıl 2. sırada yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 1. sıraya yükseldi.

ÜNİAR’ın 2017 Türkiye’deki devlet üniversitesi genel sıralamasında 57. sırada yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2018 Akademik Performans Raporunda 40. sıraya, 2016 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında ise 30. sıradan 16. sıraya yükseldi.