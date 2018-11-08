Müftü Öztürk, Diyanet TV’nin konuğuydu

NEVŞEHİR(MHA)İl Müftüsü Öztürk; Vahyin ışığında Hz. Muhammed (s.a.v.) in çok kısa bir zamanda cahiliye toplumundan bir medeniyet toplumu inşa ettiğini, örnekliği ve önderliğinde zalimlerin adil, cahillerin alim, bedevilerin medeni, hasımların hısım, ağyarın yar olduğunu ve bu döneme Asrı Saadet yani herkesin birbirinden razı ve hoşnut olduğu dönem denildiğini söyledi. Bunu, cami merkezli bir hayatla birlik ve beraberliği sağlayarak Ensar ve Muhacirleri kardeş yaparak sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayarak iman ve ibadet yanında ahlak ve adap kurallarını en güzel şekilde yerleştirerek gerçekleştirdiğini söyledi.

Şimdi de toplumumuzda güzel örneklerin olduğunu, toplumun huzurunun bozulmaması için, yer yer var olan ahlaki ve edebi bozuklukların giderilmesi için Kuran ve sünnetin öğrenilmesi ve öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

İslami toplumsal düzenin can damarlarını oluşturan Hucurat suresinin tefsirden okunmasını ve “Sizden biri kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil mümin olamaz” hadisinin levha yapılıp asılmasını ve her daim okunmasını tavsiye etti.