Muayene süresi dolmuş ölçü aletleri için son başvuru 28 Şubat 2020

Periyodik olarak muayene yapılması gereken ölçü ve tartı aletleri için işyeri sahiplerinin beyan verme süresi 28 Şubat 2020’de sona erecek.

Milli Ekonomi, ticaret gereklerine ve kamu yararına uygunluk sağlanması açısından her türlü ölçü ve tartı aletlerinin doğru ve ayarlı bir şekilde kullanılabilirliğinin sağlanması amacıyla uygulamaya konulan 3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanunu’na göre ölçü ve tartı aletlerinin belli aralıklarla muayeneleri yapılıyor. Nevşehir Belediyesi sınırları içerisinde üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı Pazar yerlerinde kullanılan 2000 kg’a kadar olan 3. ve 4. Sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar olan mekanik tartı aletlerinden masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, tek parçalı ağaç metreler, akıcı maddeler için hacim maddeleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar hassas olmayan kütle ölçülerinin periyodik ve stok muayenelerinin yapılabilmesi için işyeri sahiplerinin Nevşehir Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluğuna başvurması gerekiyor.

Mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süre içerisinde, müracaatlarını gerçekleştirmesi istendi.