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Muayene süresi dolmuş ölçü aletleri için son başvuru 28 Şubat 2020
Periyodik Olarak Muayene Yapılması Gereken Ölçü Ve Tartı Aletleri İçin İşyeri Sahiplerinin Beyan Verme Süresi 28 Şubat 2020’de Sona Erecek.
Nevşehir 26.12.2019, 10:01 26.12.2019, 10:21
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Periyodik olarak muayene yapılması gereken ölçü ve tartı aletleri için işyeri sahiplerinin beyan verme süresi 28 Şubat 2020’de sona erecek.
Mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süre içerisinde, müracaatlarını gerçekleştirmesi istendi.
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