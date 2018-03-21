Moloz Ve Hafriyat Yığınları Temizleniyor

Vatandaşlar tarafından gelişigüzel boş alanlara dökülerek kötü bir görüntü oluşmasına yol açan moloz ve hafriyat için Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir dizi önlem alarak kaçak dökümleri engelleme çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi ekipleri önlemler dahilinde temizlenen alanlar için muhtelif noktalara ‘ enkaz döküm yerlerinin belirtildiği uyarı levhaları da yerleştirerek, moloz ve hafriyat dökümünün de önüne geçmeyi planlıyor.

Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla da vatandaşların konuya gereken hassasiyeti göstermesi istendi.