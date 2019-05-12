Modern şehre yakışır yollar için çalışmalar başlıyor

Nevşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı modern bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına başlıyor. Lale Caddesi ile Mustafa Parmaksız Caddesi arasındaki yolun sıcak asfalt yapılması için planlanan çalışmaların ilk etabı 13 Mayıs 2019 Pazartesi gününden itibaren Belediye Başkanlığı binası önü ile Ziraat Bankası Kavşağı arasında gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi, belediye başkanlığı binası önünden başlayarak Ziraat Bankası Kavşağı, Meteris Meydanı ve Sonrasında Mustafa Parmaksız Caddesi sonundaki Forum Kapadokya AVM önüne kadar olan alanda yapacağı sıcak asfalt çalışması için başlattığı anket çalışmasını tamamladı. Yol üzerindeki esnafların ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sosyal medya üzerinden yapılan ve vatandaşlara ‘Çalışmalara şimdi mi başlanılsın? Yoksa bayramdan sonra mı başlanılsın?’ sorularının yöneltildiği anket çalışması ile yaklaşık 30 bin kişiye ulaşıldı.

Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaklaşık 10 bin kişi yapılan ankete katılarak oy kullanırken kullanıcıların yüzde 82 si çalışmaların Ramazan ayı içerisinde başlamasını istedi.

Anket sonuçlarının ardından bir açıklama yapan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, söz konusu yoldaki alt ve üst yapı çalışmalarının 13 Mayıs 2019 Pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurdu.

Çalışmaların Nevşehir Belediye binası önü-Ziraat Bankası Kavşağı, Ziraat Bankası kavşağı-Meteris Meydanı ve Meteris Meydanı-Forum Kapadokya AVM şeklinde üç etapta gerçekleştirileceğini ifade eden Arı ilk olarak Nevşehir Belediye binası önü-Ziraat Bankası kavşağı arasında alt ve üst yapı çalışmasının gerçekleştirileceğini belirtti.

Buradaki çalışmalar kapsamında 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Nevşehir Belediye binası önü-Ziraat Bankası Kavşağı arasındaki yolun trafiğe kapatılacağını açıklayan Arı, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve çalışmaların sona erdiğinde şehir içi yolların çok daha modern bir görünüme kavuşacağını vurguladı.