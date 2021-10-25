Mobil Trafik Eğitimi Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığının 2021/2 sayılı genelgesi ile yürürlüğe giren, 2021-2030 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının, %50 oranında azaltılmasını hedefleyen, "2021 - 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ve "2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında; ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin, trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının arttırılması, trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla, "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile trafik eğitimi verilmesi planlanmıştır.

Bu maksatla; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında “Mobil Trafik Eğitim Tırı” ve “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı” ile öğrenci ve vatandaşlara yönelik olarak, trafik güvenliği konularında eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edilerek; Mobil Trafik Eğitim Tırı ile toplamda 1643 öğrenciye eğitim verilmiş, Mobil Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile 692 vatandaşımız da uygulamalı olarak deneyimde bulunmuştur.