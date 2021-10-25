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Mobil Trafik Eğitimi Devam Ediyor
Nevşehir 25.10.2021, 10:03 25.10.2021, 10:06
Cumhurbaşkanlığının 2021/2 sayılı genelgesi ile yürürlüğe giren, 2021-2030 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının, %50 oranında azaltılmasını hedefleyen, "2021 - 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ve "2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında; ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin, trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının arttırılması, trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla, "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile trafik eğitimi verilmesi planlanmıştır.