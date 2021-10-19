Mobil Trafik Eğitim Tırı Nevşehir'de

MOBİL TRAFİK EĞİTİMİ

Cumhurbaşkanlığının 2021/2 sayılı genelgesi ile yürürlüğe giren, 2021-2030 yılları arasında trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının, %50 oranında azaltılmasını hedefleyen, "2021 - 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ve "2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında; ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin, trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının arttırılması, trafik kuralları hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla, "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile trafik eğitimi verilmesi planlanmıştır.

Bu maksatla; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında “Mobil Trafik Eğitim Tırı” ve “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı” ile öğrenci ve vatandaşlara yönelik olarak, trafik güvenliği konularında eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edilecektir.

Faaliyet Programı ;

1. 19 Ekim 2021 günü 10.00-15.00 saatleri arasında; Gülbahçe Parkında vatandaşlara,

2. 20 Ekim 2021 günü 10.00-15.00 saatleri arasında; Nevşehir merkezde bulunan Özel Kardelen Koleji öğrencilerine,

3. 21 Ekim 2021 günü 10.00-15.00 saatleri arasında; Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Köyünde Kapadokya Üniversitesi ve İlköğretim Okulu öğrencilerine,

4. 22 Ekim 2021 günü 10.00-14.00 saatleri arasında; Avanos İlçesinde bulunan Ayhanlar Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyeti icra edilecektir.

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

NEVŞEHİR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI