Mısır tarlasında uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına ait ekipler Gülşehir ilçesinde bir mısır tarlasında ve farklı adreslerde uyuşturucu ele geçirdi.
Yapılan çalışmalar sonrasında 2 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına Ait Ekipler Gülşehir İlçesinde Bir Mısır Tarlasında Ve Farklı Adreslerde Uyuşturucu Ele Geçirdi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına ait ekipler Gülşehir ilçesinde bir mısır tarlasında ve farklı adreslerde uyuşturucu ele geçirdi.
Yapılan çalışmalar sonrasında 2 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.