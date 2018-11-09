Miniklere Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olarak görülen karayolu trafiğine çözüm üretmek amacıyla, çocuk yaştaki yol kullanıcıların eğitilmesi ile gelecekte kuralları bilen, benimseyen ve uygulayan yeni bir jenerasyon yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklara teorik eğitimin yanında uygulamalı trafik eğitimi verilmesi için Şehit Polis Memuru Furkan DEMİR Trafik Eğitim pistinde öğrencilerin trafik kurallarını ve verilen eğitimin daha kalıcı olması için uygulamalı olarak akülü araçlar ile trafik ortamında eğitim verilerek, trafik kültürünün ve trafikte saygılı olmanın küçük yaşlarda öğretilmektedir.

Bu kapsamda İlimiz Damat İbrahim Paşa Okulu Anasınıfında eğitim gören 80 öğrenciye 08.11.2018 günü 10:00-11:00 ve 14.00- 15:00 saatleri arasında uzman personellerimiz tarafından uygulamalı trafik eğitimi verilmiş eğitim sonrası boyama dergisi, boyama kalemi ve aileleri ile birlikte okumaları için bilgilendirici broşür dağıtımı yapılmıştır.

Bütün Miniklerimizi Eğitim Pistine Davet Ediyoruz.