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Minik yürekler üşümesin diye Nevşehirli kadınlar seferber oldu
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Eşi Melek Arı Öncülüğünde Başlatılan Kampanya İle Birlikte, Nevşehirli Kadınlar İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin Yüzlerce Atkı Ve Bere Ördü.
Nevşehir 24.12.2019, 12:53
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı öncülüğünde başlatılan kampanya ile birlikte, Nevşehirli kadınlar ihtiyaç sahibi öğrenciler için yüzlerce atkı ve bere ördü.
Kampanyaya katılarak ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı ve bere örmek isteyen kadınlar ördükleri atkı ve bereleri Paşa Konağı içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne 27 Aralık 2019 Cuma gününe kadar teslim edebilecek.
Burada toplanacak olan çeşitli renk ve desendeki yüzlerce atkı ve bere, Melek Arı’nın yapacağı ziyaretlerde il merkezindeki çeşitli okullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak.
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