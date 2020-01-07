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Minik öğrenciler hünerlerini sergiledi
Nevşehir 30 Ağustos İlkokulu Öğrencilerinin Düzenlediği El Sanatları Sergisi Büyük İlgi Gördü. Serginin Açılışına Katılan Belediye Başkanı Rasim Arı’nın Eşi Melek Arı, Öğrencilere Çeşitli Hediyeler Dağıttı.
Nevşehir 07.01.2020, 14:15
Nevşehir 30 Ağustos İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği el sanatları sergisi büyük ilgi gördü. Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.
Sergi açılışının ardından okul öğrencilerinin yaptıkları el sanatları ürünlerini inceleyen Melek Arı, öğrencileri ve okul öğretmenlerini tebrik etti. Arı burada öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.