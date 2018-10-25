Minik Kerim’in İtfaiyeci Olma Hayali Gerçekleştirildi

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye aracı ile ziyaret ettikleri Kerim’i evinde ve okulunda ziyaret edip, bir süreliğine de olsa onun bir itfaiye personeli olarak çalışma yapmasını sağladı.

Nevşehir’in Merkez İlçeye bağlı Özyayla köyü ilkokulu 1. Sınıf öğretmeni Ayşe Demirel, bir arkadaşı ile konuşurken öğrencisi kısmi görme engelli öğrencisi 7 yaşındaki Kerim Türkmen’in en büyük arzusunun gelecekte bir itfaiye eri olmak istediğini aktarmasının ardından konu Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e iletildi.

Belediye Başkanı Seçen’ de İtfaiye Müdürlüğü’nden bir ekibi, itfaiye aracı ile birlikte minik Kerim Türkmen için görevlendirdi.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kerim Türkmen’i evinin önünden İtfaiye aracı ile birlikte aldı ve öğrenim gördüğü okula götürdü.

İtfaiye aracında siren çalarak okuluna ulaşan Kerim’i arkadaşları okul kapısında karşıladı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri^, daha sonra Kerim’in sınıf arkadaşlarına da itfaiye giysileri giydirdi ve yaptıkları çalışmalara ilişkin olarak bilgiler verdi.

Daha sonra okul bahçesinde yangın hortumunu kullanarak itfaiye eri abileri ile birlikte su sıkan Kerim’in sevinci görülmeye değerdi.

OĞLUMUN EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Anne Aysel Türkmen, kendilerine böyle bir imkan sunduğu için Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve İtfaiye Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Kerim’in en büyük hayalinin gelecekte itfaiye eri olmak olduğunu söyleyen Türkmen “ Kısmi görme engelli oğlum Kerim, oyun oynadığı bahçemizde kontrollü bir şekilde ateş yakar, sonra da yaktığı ateşi söndürüp ‘Ben İtfaiyeci olacağım anne’ derdi. Bugün oğlumun hayali gerçekleşti. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” derken, baba Sami Türkmen’de 7 yaşındaki Kerim’in telefon ile sürekli itfaiye oyunu oynadığını söyledi.

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