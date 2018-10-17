Minik Kardelenlerin Kahvaltı Keyfi

Kardelen Koleji Anaokulu Öğrencileri, kahvaltılarını 1. Sınıf öğrencileri ile birlikte Kardelen Koleji Yemekhanesi’nde yaptı. Büyükleri ile kahvaltı yapan minikler çok mutlu oldu. Okul öncesi öğrencilerinin, okul kampüsünü tanımaları, okul ortamına alışmaları açısından önemli bir etkinlik olan kahvaltı ile öğrencilerin kaynaşmalarına da olanak sağlandı. Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı ve Müdür Yardımcılarının da katıldığı kahvaltı ile Kardelenli Minikler keyifli bir sabah geçirdi. Çocukların güne keyifli, sağlıklı ve motive başlamaları amacıyla yapılan bu tür etkinler onların aynı zamanda sosyal ve zihinsel gelişimlerini de desteklemektedir.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 11:48