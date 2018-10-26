Minik Kardelenlerin Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Özel Kardelen Anaokulu’nda eğitim gören minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. Yıldönümü kapsamında kutlama etkinli düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan programda minik öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin etkinlikler gerçekleştirdi. Heyecan ve coşkuya Cumhuriyet Bayramı’nın 95. Yılını kutlayan Minik Kardelenlerin şiirleri ve marşları da büyük beğeni topladı.

Hazırladıkları el işi etkinlikleri ise okul panosunda sergilenen minik Kardelenlerin coşku dolu anları görülmeye değerdi.