Minik Kardelenlerden Elma Şekeri Tarifi

Minik Kardelenler, kendilerine tasarlanmış olan önlük ve şapkaları ile öğretmenlerinin yardımıyla hazırlanan elmaları önce çikolata sosuna batırıp sonra üstlerini değişik şekerlemelerle süsleyerek çok keyifli dakikalar geçirdiler. Elma şekerlerinin donmasını bekledikten sonra afiyetle tadına baktılar. Miniklerimiz kendilerini adeta birer aşçı gibi hayal etti.

Okul öncesi öğrencilerinim mutfakta besin hazırlama çalışmaları, çocukların zevk aldığı çalışmalar olup onlar mutfakta her bir maddeyi ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı, renk değişimlerini inceleme, karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenirler.

Özel Kardelen Anaokulu öğrencilerine yönelik hazırlanan mutfak etkinlikleri yıl boyunca devam edecektir.