Minik Kardelenler Tanışma Toplantısında

Kardelen Koleji yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala 1. Sınıf öğrencilerine yönelik tanışma programı yapıldı.

Kardelen Koleji Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanışma toplantısı velilerden yoğun ilgi gördü. Kardelen Koleji İlköğretim Müdürü Faruk Çamcı şunlara vurgu yaptı. “Çocuklarımızın eğitim sürecinin ilk aşaması olan bu dönemde yeni tanışacakları arkadaş ve öğretmenleriyle bir araya gelme ve uyum sağlamalarını desteklemek adına tanışma programımızı planladık. Okul- aile arasındaki bağları güçlendirici, birlik ve beraberlik içinde öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamada sizlerin görüş ve düşüncelerinizden yararlanmak isteriz. Çünkü iyi bir gelecek iyi bir eğitimin yolundan geçmektedir. Unutulmamalıdır ki var olan başarı başta öğrencilerimiz, siz değerli velilerimiz ve öğretmenlerimize aittir. Gelişen fiziki yapımız ve güçlenen eğitim kadromuz ile çocuklarımızın başarılı bir geleceği için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceklerdir. İşbirliğiniz için teşekkür eder, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı dileriz.” Dedi.