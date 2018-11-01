Minik Kardelenler Aile Katılımı Etkinliğinde

Kardelen Anaokulu’nun devam ettirdiği ‘Aile Katılımı Etkinliği’ ile amaç; okul ile ev arasındaki koordinasyonu sağlayarak çocukların gelişimlerinde ve eğitimlerinde birlikte hareket etmeyi sağlamak ve bu sayede bu süreci desteklemektir.

Öğrencilerimiz geçen hafta aile katılımı etkinliğinde misafir olan velilerimizle kurabiye hamuru hazırlayıp çeşitli kalıplardan kesilerek şekil verilen hamuru tepsiye sıraladı. Ardından pişmesini beklediler. Miniklerimiz bu güzel ve lezzetli etkinlik için velimize teşekkür ederiz.

Veli katılımı etkinliğine her hafta devam eden Kardelen Koleji Anaokulu Minik Bilginler sınıfı bu hafta Dekoratif Kavanoz Boyama çalışması yaptı. Velilerimizle tanışan Minikler yapacakları çalışma hakkında bilgi edindikten sonra kavanozlarını renklendirmeye başladı. Minik Bilginlerle harika bir aktivite yapan velimiz keyifli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Kardelen Anaokulunda Veli Katılımı Etkinliği ile daha önceden belirlenen günler doğrultusunda velilerimiz çocuklarının sınıflarına konuk olurlar. Bu katılımlar öğrencilerimizin aileleriyle ortak yaşantı geliştirmelerini, ailelerin okulumuzu ve okul ortamımızdaki eğitim etkinliklerimizi yakından tanıyabilmeleri ve çocukların deneyimlerini paylaşmaları sağlanır. Meslek-hobi-beceri tanıtımları, masal okuma, mutfak etkinliği yapma vb. pek çok etkinlik yıl boyunca devam edecektir.