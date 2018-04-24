Minik eller organik ürünlerle tanıştı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, SGK İl Müdürü V. Erdin Polat, Orman İşletme Şefi Nesibe Tülücü, Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, NEVÜ Kadın Mehmet Dirikoç Anaokulu Müdürü Fatih Akpınar, 50. Yıl Anaokulu Müdürü Dilek Gül, NHBV Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden akademisyenler, GTHB İlçe ve Şube Müdürleri, Anaokulu öğrencileri, velileri ve davetlilerin yer aldığı programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Okan Yılmaz, artan nüfus ve gelişen şehir hayatı ile birlikte ivme kazanan konvansiyonel tarım ve tarım ürünlerinin olumsuz etkilerine karşı alternatif olarak organik tarımın geliştirilmesi yönündeki çabaların devam ettiğini, bu anlamda turizm alanında önemli bir yere sahip olan Nevşehir de geliştirilmesinin önemli bir adım olduğunu ve organik tarım, sağlıklı beslenme, güvenilir gıda ve sürdürülebilir bir çevre bilincinin küçükten büyüğe her kesime anlatılması gerektiğini ifade etti.

Açılış programının ardından katılımcılar ve öğrencilerle birlikte saksılara çiçek ve sebze dikimi gerçekleştirilerek dikilen sebzeleri çocukların evlerinde yetiştirecekleri ifade edildi. Kurulan oyun alanı ve ikramlarla gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Program alanı içerisinde açılan organik tarım ürünleri ve tarım İnsan temalı fotoğraf yarışmasına ait sergi katılımcılardan beğeni topladı.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)