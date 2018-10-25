Minik Bilim İnsanları Kardelen Koleji’nde Yetişiyor

Okul Öncesi dönemde çocuklar meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcıdır. Miniklerin bu yöndeki gelişimlerini destekleyen etkinliklerden biri de “Fen ve Doğa Etkinlikleridir.” Bu etkinlikler sayesinde çocuklar sözel iletişim becerilerinin gelişmesi, zihinsel bakımdan uyarılmaları, çevreye karşı daha duyarı hale gelmeleri gibi alanlarda desteklenmektedirler. Bu dönemde çocuklara araştırabilecekleri; neden- sonuç ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim ortamı hazırlamanın oldukça önemli olduğunu dile getiren Kardelen Koleji Anaokulu Müdür Yardımcısı Rabia Işıl Ferli; “Öğretmenlerimiz tarafından çocukların gelişimlerine uygun fen ve doğa etkinlikleri planlanarak, onların çevreleri hakkındaki bilgiyi yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanıyor. Özel Kardelen Anaokulu olarak bizler fen ve doğa dersine çok önem veriyor ve verimli bir şekilde geçmesini sağlayarak çalışmamıza devam ediyoruz. Fen ve Doğa Dersi Öğretmenimiz Tuğba Acar Havalı oobleck hamuru, üflemeden şişen balon, sütte renklerin dansı, bonibon ile gökkuşağı yapımı, tıraş köpüğünden yağmur bulutu yapım gibi çeşitli deneyler yaparak minik bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktadır. Yıl içerisinde de fen ve doğa etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.