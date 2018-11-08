Milliyetçi Hareket Partisinde aday adaylığı süreci başladı

NEVŞEHİR(MHA) Bu arada önceki gün akşam saatlerinde toplanan Milliyetçi Hareket Partisi il yönetim kurulu toplantısı sosyal medyaya yansıdığı üzere oldukça keyifli geçmiş. Anlaşılan MHP yerel seçimlerden bir hayli umutlu.

Son yerel seçimlerde 5 belediye kazanan ve bunlardan Gülşehir belediyesini İYİ Partiye kaptıran Milliyetçi Hareket Partisinde mevcut belediye başkanlarının durumları da belirsizliğini koruyor.

Kozaklı belediye başkanı Celalettin Güven, Derinkuyu belediye başkanı Ahmet Balcı, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve Ortahisar belediye başkanı İsmail Genç’in yeniden aday gösterilip gösterilmeyecekleri de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.