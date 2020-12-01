Milli Takım Antrenörlüğüne Getirilen Öztürk’e Teşekkür Ve Veda

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılan Spor Tırmanış Kurslarında görev yapan ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında kentte birçok genç sporcunun yetişmesine katkı sunan İsmail Öztürk’e milli görev.

Genç antrenör Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Milli Takım Antrenörlüğü görevine getirilirken kırmızı beyazlı kulüp yayınladığı bir mesajla Öztürk’e yeni görevinde başarılar diledi.

Nevşehir’de yeni bir spor branşı olmasına karşın kısa sürede çok sayıda genç sporcunun yetişmesine katkı sunarak Nevşehir’e birçok bölge ve Türkiye derecesi kazandıran Öztürk’e teşekkür eden kulüp yönetimi yayınladığı mesajda, “Antrenörümüz İsmail Öztürk’e takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, yeni görevinde kendisine ve Milli Takımımıza başarılar dileriz." dedi.