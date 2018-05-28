Milli İrade Platformu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek

Nevşehir’de 54 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından desteklenen “Cumhurbaşkanına sahip çık, ülkene sahip çık” sloganıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde 29 Mayıs Salı günü Saat 11.00’da Nevşehir Valiliği önünde bir basın açıklaması yapılacak.
Nevşehir Milli İrade Platformu dönem sözcüsü, Memur-Sen İl Temsilcisi ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube başkanı Mustafa Özdemir, “Cumhurbaşkanına sahip çık, Ülkene sahip çık” sloganıyla başlattıkları çalışma doğrultusunda 29 Mayıs Salı günü Saat 11.00’da Nevşehir Valiliği önünde düzenlenecek basın açıklamasına tüm Nevşehir halkını davet ettiklerini belirtti.