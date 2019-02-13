Milli Eğitimde yatırımlar sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İnşaat ve Emlak Şube Müdürü Yusuf Aydoğmuş, inşaat çalışmaları devam eden Mehmet Gülen İlkokulu, Nevşehir Öğretmenevi ve H. Lütfi Pamukçu Ortaokulunu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların fiziki durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’i ziyareti sırasında okul idarecileri karşıladı.

Ayrıca Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Demir, inşaat incelemelerinden sonra H. Lütfi Pamukçu Ortaokulunda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı ikinci dönem Merkez İlçe Zümre Başkanları Toplantısına katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Demir; “İkinci dönem eğitim yarıyılının hayırlı olmasını ve tüm öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyor, eğitim camiamızın tüm çalışanlarına ise başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:35