Milli eğitimde alınan tedbirler masaya yatırıldı

NEVŞEHİR(MHA) Covid-19 Koronavirüs' e karşı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyon toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in başkanlığında Şube Müdürleri Yusuf Aydoğmuş ve Uğur Pekdemir ile İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi'nde görevli iş güvenliği uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Yapılan toplantıda il geneli okul ve kurumlarda covid-19 ile ilgili alınan tedbirler ayrıntılı şekilde değerlendirildi. İlerleyen süreçte kurumlar için atılacak adımlar planlanarak Koronavirüs ile ilgili mücadele eylem planı hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, alınan önlemlerin taviz verilmeden kararlı bir şekilde hayata geçirileceğini ve bu hususta Müdürlüğün bütün birimlerinin özverili bir şekilde çalışacağını belirtti.