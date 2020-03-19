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Milli eğitimde alınan tedbirler masaya yatırıldı
Covid-19 Koronavirüs' e karşı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyon toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in başkanlığında Şube Müdürleri Yusuf Aydoğmuş ve Uğur Pekdemir ile İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi'nde görevli iş güvenliği uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.
Nevşehir 19.03.2020, 14:51
NEVŞEHİR(MHA) Covid-19 Koronavirüs' e karşı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyon toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’in başkanlığında Şube Müdürleri Yusuf Aydoğmuş ve Uğur Pekdemir ile İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi'nde görevli iş güvenliği uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, alınan önlemlerin taviz verilmeden kararlı bir şekilde hayata geçirileceğini ve bu hususta Müdürlüğün bütün birimlerinin özverili bir şekilde çalışacağını belirtti.