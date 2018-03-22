Milli Eğitim Müdürü Murat Demir Tübitak Bölge 1.si Altınyıldız Koleji'ni Kutladı

Altınyıldız Eğitim Kurumları'na gelişi sırasında Genel Müdür Serhat İğdeci,Lise Müdürü Özkan Kılınç,yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'e Kayseri Bölge Birincisi olan TÜBİTAK projesinin sahibi öğrenciler sunum yaptı.

Altınyıldız Fen Lisesi 10.sınıf öğrencileri Ergün Ceylan, Dorukan Kılınç ve Proje Koordinatörü Özkan Kılınç'a Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Finallerinde başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, bu güzel ve örnek çalışmaların yaygınlaşmasının önemini vurguladı.

9.10.11 ve 12. Sınıfları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle görüşen Murat Demir Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere kendi öğretmenliğinden örnekler vererek, düzenli ve planlı çalışmanın önemine değindi.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İğdeci; " İl Müdürümüz Sayın Murat Demir'in ziyaretinden büyük onur duyduk.Başarılarından dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlayarak, onlara destek verdi. Eğitimin her alanında Nevşehir'in ve Türkiye'nin başarısı için çalışıyoruz.Başarıyı takdir eden, öğrencilerimizi teşvik eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Demir'e teşekkür ederiz." dedi.

ALTINYILDIZ FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ TÜBİTAK BÖLGE 1.Sİ OLAN ALTINYILDIZLILAR TÜBİTAK YARIŞMALARINDA NEVŞEHİR'İN GURURU OLDU.

Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencileri Ergün CEYLAN ve Dorukan KILINÇ tarafından hazırlanan Biyoloji Projesi, Kayseri İlinde 49.su düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri arası Araştırma Projeleri Yarışmasında Bölge 1.si seçilerek Mayıs ayı içerisinde Antalya da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılacaktır.

Bu yıl 49.su düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri’de 12-15 Mart 2018 tarihleri arasında yapıldı. Nevşehir’den Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan tek proje Altınyıldız Koleji Fen Lisesi öğrencilerine aittir.

Türkiye geneli 16000’i aşkın başvurunun yapıldığı projelerden 1200’nün 12 bölgede sergilendiği bu etkinlikte Altınyıldız Koleji öğrencileri Kayseri Bölgesinde üstün başarı göstererek Bölge 1.liği elde etmişlerdir.

2011 TÜBİTAK Türkiye 1.liği ile başlayan AltınyıldızKoleji TÜBİTAK serüveninde günümüze kadar geçen 6 yılda bir çok kez bölge birincilikleri ve Türkiye Finalistliği derecelerini elde etmişlerdir.

Mayıs ayında Antalya’da yapılacak olan TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finallerinde Altınyıldız Fen Lisesi’ne üstün başarılar diliyoruz.

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