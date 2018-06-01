Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'den LGS Mesajı

Sevgili Öğrencilerim,

Sınavlar hayatımızda önemli bir yer tutarken başarının tek göstergesi değildir. Sizlerden beklentimiz, ülkemiz için iyi yetişmiş, erdemli, milli ve manevi değerlerimizle bütünleşmiş bireyler olarak kendinizi yetiştirirken; kendinize, bilginize ve yeteneklerinize hangi koşulda olursa olsun güvenmenizdir. Geleceğimizin teminatı, ülkemizin gücü olan sizlerin en iyi şekilde eğitim görmesi, 21.yüzyıl becerileri olan sorgulayıcı yaklaşımla, iletişim ve işbirliği ile ve yaratıcı teknolojiyi kullanan, yenilikçi ve bilinçli bireyler olarak yetişmeniz biz eğitimcilerin öncelikli görevidir. Bu görevimizin bilincinde sizlere olan güvenimizle başta öğrencilerimizi yetiştiren, emek ve destek veren tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimizin ailelerine teşekkür ediyorum.

02 Haziran’da yapılacak olan Liseye Giriş Sınavı ve 03 Haziran’da yapılacak olan Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavlarında sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyor, sınav sonuçlarının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, sınavlarda görev alacak yönetici ve öğretmenlerimize de kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Murat DEMİR

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü