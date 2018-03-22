Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Altınyıldız Kolejine Dünya Şampiyonasında Başarılar Diledi

Türkiye’yi temsil etmenin sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Atletler, en iyi sonucu elde etmek için gayret gösterdiklerini ifade ettiler.

DÜNYA ŞAMPİYONASI 2 NİSANDA BAŞLIYOR.

Nevşehir Özel Altınyıldız Koleji,02-07 Nisan 2018 Tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak olan 24. ISF Dünya Okul Sporları Kros Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

03 Mart 2018 tarihinde Mersin’de yapılan liseler arası Kız-Erkek Kros Türkiye Şampiyonasında toplamda 120 okuldan 750 sporcu arasından Altınyıldız Koleji Kros Takımı Türkiye Birincisi olarak İSF kuralları çerçevesinde ülkemizi temsil edecekler.

02-07 Nisan Tarihleri arasında Fransa’nın Başkenti Paris’te yapılacak olan Kız, Erkek takımları ve ferdi yarışların yapılacağı 24. ISF Dünya Okul Sporları Kros Şampiyonasında 36 ülke sporcuları yarışacak.

Ülkemizi temsil edecek okul olan, Altınyıldız Koleji yönetici,teknik heyet ve sporcularımıza başarılar dileriz.

AltınyıldızKoleji Şampiyon takımı;

Burhan GÖRÜROĞLU,Ayetullah ASLANHAN,Ömer ŞEN,Murat YALÇINKAYA,Anıl KALAYCI ve Erdem ÖZ’den oluşmuştur.

Şampiyonlarımıza, ailelerine, yetişmelerinde büyük emekleri olan,Mersin'deki Türkiye Finallerinde öğrencilerimizin yanında olan Altınyıldız Eğitim Kurumları Genel Müdürü Serhat İğdeci’ye, Lise Müdürü Özkan Kılınç’aBeden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Uğurlu'ya ve Milli Takım Antrenörü Resul KÖSTEKÇİ ’ye, teşekkür ediyoruz.

02 - 07.04.2018 Tarihleri arasında Fransa'nın Paris şehrinde gerçekleşecek DÜNYA Kros İSF Şampiyonasında öğrencilerimize başarılar dileriz.