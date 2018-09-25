Milli Eğitim Müdürü Demir Kardelen Koleji’ni ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Özel Kardelen Eğitim Kurumlarını ziyaret etti.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerine ve incelemelerine devam eden Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Özel Kardelen Eğitim Kurumları kampusunu ziyaret etti. Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Mürsel Mert ve okul idarecileri tarafından karşılanan Demir, okul idarecileriyle bulunduğu istişarenin ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet edip onlara başarıya ulaşmaları adına birtakım tavsiyelerde bulundu. Geride kalan LGS’de Nevşehir 1.si olan Cesur Akün ve Kardelen Koleji Başarıya ödül sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Nevşehir 1.si olan Yiğit Akün ile de kısa bir sohbet gerçekleştiren Demir, daha sonra Kardelen Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan anasınıfı, ilkokul ve ortaokulda gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerin ardından kurumdan ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2018, 13:03