Milli Eğitim Bakanı Selçuk, NEVÜ’yü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir ziyareti kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni ziyaret ederek burada Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’dan üniversitenin çalışmaları hakkına bilgiler aldı. Rektör Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin bu yıl yüzde 95 oranında tercih edildiğini yeni kurulan üniversiteler arasında tercih edilen üniversitelerin başında geldiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ise Rektör Bağlı’ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken üniversitenin hatıra defterini imzaladı.

Bakan Selçuk’un üniversite ziyaretine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın yanı sıra AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri eşlik etti.