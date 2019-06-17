Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Nevşehir’e geliyor

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi mezuniyet programına katılmak üzere Nevşehir’e geliyor.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 21 Haziran Cuma günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi mezuniyet törenine katılmak üzere Nevşehir’e geliyor. Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da onurlandıracağı mezuniyet törenimizle Hacıbektaş Veli Üniversitemizin değerli mezunlarını umut dolu yarınlarına uğurlayacağız. Gençlerimizle, onların aileleriyle birlikte kutlayacağımız bu güzel günde yanımızda olmanızı dilerim” dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde 21 Haziran Cuma günü yapılacak olan mezuniyet töreni saat 14.00’te başlayacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 15:17