Milli Eğitim Bakanı Selçuk Nevşehir’e Geliyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere 06 Eylül 2019 Cuma günü sabah saatlerinde Nevşehir’e gelecek. İlk olarak saat 10.30’da Nevşehir Valiliğini ziyaret ederek programına başlayacak olan Bakan Selçuk, saat 11.00’da Nevşehir Belediyesi tarafından Hacı Asım Atabilen İlkokulu’nda düzenlenecek olan ‘Nevşehir'de Okullar Pırıl ile Açılıyor’ Programına katılacak. Burada öğrenci ve velilere hitaben bir konuşma da yapacak olan konuk bakan ardından Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret edecek.

Belediye ziyaretinde Belediye Başkanı Rasim Arı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Nevşehir Belediyesi’nin işbirliğinde gerçekleştirilecek olan çeşitli yatırımlara ilişkin görüşmelerde bulunacak olan Bakan Selçuk, Nevşehir Milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ise öğle yemeğinde buluşacak.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde ki programlarının ardından AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı’nı da ziyaret edecek olan Selçuk, akşam saatlerinde Nevşehir’den ayrılacak.



