'Milletvekilimiz Sarıaslan Nevşehir’in gerçeklerini dile getirdi'

NEVŞEHİR(MHA) Değerlendirmeleri arasında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın AK Partili Nevşehir Milletvekilleri ve İl Başkanıyla yaptığı esnaf ziyaretlerini neden CHP Milletvekili ve kendileriyle de yapamadığını da soran CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, “Sayın Milletvekilimiz Faruk Sarıaslan, Adana Milletvekilimizle birlikte Nevşehir’de yaptığı ziyaretlerin ardından hazırladığı rapor doğrultusunda TBMM’de bir konuşma yaptı. Sayın Vekilimizin dile getirdiği sorunlar son derece gerçek ve bir an önce çözüme kavuşturulması gereken sorunlar;

Kozaklı ilçemizde hastane yapımı konusunda yerel seçimler öncesinde AKP’nin adayı Kabukçuoğlu söz vermişti. Hatta kendi sesinden dinletti Sayın Vekilimiz. Ne demişti Kabukçuoğlu, “Ağustos ayına kadar devlet hastanesinin temeli atmazsam istifa edeceğim” demiştir. Burada Milletvekilimiz yalan mı söylüyor?. AKP İl Başkanı Sayın Yanar’ın eleştirilerini anlıyorum da, Emre Çalışkan denilen kişi kimdir?. Bizim milletvekilimizi eleştiriyor?. Bu adamın görevi ve sıfatı nedir. Onu anlamıyorum. Kendini bir takım yerlerde görmek istiyor da ona mı çalışıyor bu Emre Çalışkan?.

İkinci bir konu Organize sanayi bölgesine doğalgazın getirilmesi. Biz Organize sanayi bölgesi esnaflarımızla bizzat görüştük. Esnafların en büyük sorunu doğalgazın hala orada kullanılamıyor olması. AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, yerel seçimler sürecinde en kısa zamanda doğalgazın organize sanayi bölgesine getirileceğine dair söz vermiş. Doğalgaz gelmiş mi?. Hayır. Faruk Bey yalan mı söylüyor?. Hayır. Sanayicimiz ara eleman bulamamaktan da yakınıyor. Dediler ki bize İmam hatip okulları açacakları yere teknik eleman yetiştiren okullar açsınlar. Bizde destek olalım dediler. Hatta arsasını ve binasının yapımına da katkı sağlarız dediler. Burada Nevşehir Milletvekillerimize önemli bir görev düşüyor. El ele vererek bu soruna da çözüm bulmak zorundalar.

Nevşehir’in kalkınma da öncelikli il statüsüne alınması konusunda da sıkıntılar var. İlimizin bu statüde ama geri safhalarda. Bu konuda sanayicilerimiz ve özellikle ihracatta bulunan sanayicilerimizin sıkıntıları var.

Bir başka konu Nevşehir Havalimanından halen İstanbul – Nevşehir uçak seferleri yapılıyor. Ancak halen Antalya ve İzmir gibi büyükşehirlerimize tarifeli uçak seferleri düzenlenebilmiş değil. Kayseri havaalanına gittiğimizde orada hep tur araçlarını görüyoruz. Oraya gelen turistlerin çok büyük bir bölümü Nevşehir’e, Kapadokya’ya gelmesine karşın hala bu konuda bir adım atılamaması da düşündürücü. Neden Antalya ve İzmir uçak seferleri halen düzenlenemiyor?. Burada bir havalimanımız yok mu?.

Nevşehir merkezinde, ilçelerde, beldelerde yıllar önce döşenmiş olan asbestli borulardan insanlarımız su içiyor. Bu tür boruların yerine sağlığa daha uygun boruların döşenmesini istemek suç mu?.

Derinkuyu ve Kaymaklı yöresindeki çiftçilerimizle toplantılar yaptık. Çiftçilerimizin sıkıntılarından biri de elektrik faturalarını aylık olarak ödeyemiyor olmaları. Bu faturaları 6 aylık ya da hasat sonrası ödemek istiyorlar. Öte yandan sertifikalı tohum desteğinin verilmesini istiyorlar. Çiftçilerimiz borçlu. Bu desteklemelerle ve kendi gayretleri ile bu borçlarını ödüyorlar. Bunu gündeme getirmek suç mu?.

Avanos ilçesindeki tarihi köprünün ayakları sorunu. Gerçekten de orada bir sorun var. Köprü de gerekli çalışmalar bir an önce yapılmalı. Avanos Belediye Başkanımız Alper İbaş bu konuyla ilgili proje hazırladı. Ankara da çeşitli görüşmelerde de bulundu. Para bulunamadığı için köprü de tadilat yapılamıyor. Bunu gündeme getirdi Sayın Vekilimiz. Ardından da Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın Nevşehir’de yaptığı bir açıklamayı da gündeme taşıdı. Ne söyledi Sayın Vali. Bazı şarlatanlar Türkiye de ekonominin kötüye gittiğini söylüyorlar dedi. Görüyorsunuz ekonominin kötüye gittiği filan yok. Sürekli olarak işyeri açıyoruz dedi. Nevşehir’de bir tane işyerinin açılmasıyla ilin ekonomisi mi düzelecek?. Şimdiye kadar AK Parti döneminde kaç tane işyeri açılmış?. 17 Yıllık dönemde bir fabrika mı açılmış?. Cumhuriyet döneminde kazanılmış fabrikaları da sattık. Sümerbank Tekstil fabrikası, Taskobirlik, Rakı fabrikası bunlara örnek gösterilebilir. Bunlar kapatılmak yerine rehabilite olması gerekirdi.

Sayın Valinin ekonominin sorunlarını dile getiren birisine Şarlatan filan demesini kendisine yakıştıramıyorum. Ama Sayın Valiyi görüyoruz. Ak Parti İl Başkanı ve Milletvekilleriyle dolaşmakta. Güzel bir şey. Ancak Vali bir siyasi partinin mi yoksa devletin mi Valisi?. Sayın Vali bir günde bizleri yanına alsın beraber gezelim esnafları. Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir Milletvekili, İl Başkanı ve teşkilat yöneticilerimizle birlikte bir günde beraber esnaflarımızı dolaşalım. Bunu yapabilir mi acaba Sayın Vali?.

Avanos’ta turizm bakanlığına devredilen konakları dile getirdi Sayın Milletvekilimiz. Yalan mı?. Turizm bakanlığı ya bu konakları belediye ye devretmeli, ya da bir an önce gerekli tadilatlarını yaparak turizme kazandırılmalıdır.

Hacıbektaş ilçesinin durumuna gelince. Hacıbektaş’ta yıllardır siyasi mi, mezhepsel mi yatırımlar yapılmıyor. Küçük bir örnek vereyim. İş-Kur tarafından bütün belediyelere 8 aylık süreyle işçi verildi. Karapınar belediyesine 33 işçi verilirken, Hacıbektaş ve Avanos ilçe belediyelerine bir tane dahi işçi verilmiyor. Yatırımı bırakın belediyelere işçi vermiyorlar. Burada tamamen yanlı bir uygulama yapılmıştır ve Vekilimizde bu durumu gündeme getirmiştir.

Şimdi ben sormak isterim AK Partili Nevşehir Milletvekillerine, Emre Çalışkan’a. Bu sorunları gündeme getirdi diye Milletvekilimiz kötü mü oldu?. Aslında teşekkür etmeliler. AK Partili Milletvekilleri Milletvekilimizle bu sorunları çözmek için beraber çalışmalılar. Kendileri iktidarlar. Muhalefet eleştirecek Sayın Vekiller de bu sorunlara çözüm üretecek. Bu sorunları çözerlerse bende CHP İl Başkanı olarak çıkar teşekkür ederim. Ama bunlar Nevşehir’in gerçekleri. Vekilimize teşekkür ediyorum. Biz uzun süredir milletvekili çıkaramamıştık. Kendileri çalıyor, kendileri oynuyorlardı. Komşu illerimize baktığımızda AKP döneminde ne kadar yardım aldıkları ortadadır. Ancak Nevşehir bu illerin aldıkları yardımların 4 te biri kadar dahi yardım alamamıştır” dedi.