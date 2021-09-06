Milletvekili Sn Mustafa Açıkgöz'den 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Kutlama Mesajı

“Her Şey, Çocuklarımız İçin”

Bizlerin önceliği insandır, sağlıktır, eğitimdir. Dünyanın salgın hastalıkla mücadele ettiği bir dönemde ülke ve millet olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşabilmeleri için büyük bir emek harcadık. Gayemiz geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde; kendisine, ülkesine, milletine ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu anlamda eğitim, güçlü Türkiye’nin vazgeçilmezidir.

Güçlü Türkiye’mizin kalıcı istikrarı, büyümesi ve gelişmesi adına bugünümüzün gençleri yarınımızın mimarı ‘Asım’ın Nesli’ için tüm fedakârlıkları gerek ailelerimizle gerekse devletimizle yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz.

Hacı Bektaş-i Veli’nin öğretisinde dediği gibi ‘Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.’. Millî ve manevî değerlerini özümsemiş, şanlı tarihini bilen, geçmişten ders çıkaran ve geleceğini güvenle inşa edecek çalışkan nesillerimizin yetişmesi için gerek uzaktan eğitim sürecinde gerekse de yüz yüze eğitim yoluyla fedakârca emek veren eli öpülesi öğretmenlerimize de minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Okuyan, okutan, gelişen, geliştiren, kendi öz kaynaklarını en verimli haliyle kullanan gençlerimizin kendilerini nitelikli yetiştirmeleri için eğitimde 20 yıldır aralıksız çalışıyoruz. Kendi insansız hava araçlarını, kendi teknolojisini üreten Türkiye olarak, yerli ve milli ürünlerimizi de eğitim yoluyla geliştiriyor; artık kendisiyle yarışan gençlerimize fırsat verebilmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz.

Küresel salgınla mücadelede tedbirlere hep birlikte riayet edip; maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak; bireysel ve toplumsal bağışıklığın yaygınlaşması için nihai çözümün aşı olma bilincine sahip olarak sorumluluklarımızı hepimiz yerine getirmeliyiz. Türkiye olarak unutmayalım ki her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız içindir.

Bu düşüncelerle bugün okullarına kavuşan milyonlarca öğrencilerimizle 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının; ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için üstün bir gayretle görevlerini ifa eden kıymetli öğretmenlerimiz, değerli öğrencilerimiz ve fedakâr ailelerimiz; Nevşehir’imiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; sağlıklı, başarılı, mutlu, huzurlu çalışmalarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi