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Milletvekili Sarıkaya’dan Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret
Ak Parti İstanbul Milletvekili Ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı Ziyaret Etti.
Nevşehir 07.12.2019, 16:05
AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Milletvekili Sarıkaya ve Belediye Başkanı Arı, Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projeleri üzerine bir süre sohbet ederek istişarelerde bulundu.
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