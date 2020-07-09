Milletvekili Sarıaslan'ın TBMM Genel Kurulu Konuşması
CHP Nevşehir Milletvekili Av. Faruk Sarıaslan tarafından yapılan TBMM Genel Kurulu Konuşması
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sizin şimdi getirmiş olduğunuz bu yasa teklifi Anayasa'nın 2'nci maddesine açıkça aykırı. Şimdi, Anayasa'nın 2'nci maddesinin son bendinde diyor ki: "Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti..."
Şimdi, burada geçmiş dönemde yapılan hatalardan bahsediyorsunuz, uygulamalardan bahsediyorsunuz. Eksikler olabilir. Gelin bu yasayı çekin, o eksiklikleri, nispi temsil sistemini tartışalım, bunu hep beraber içimize sindirecek bir yasa hâline getirelim, oldubittiye getirmeyelim. Eğer, siz bu yasayı buradan geçirirseniz kötü örnek olur. Örneğin, yarın öbür gün iktidar değiştiğinde bunu emsal olarak alır, derse ki: "Nevşehir'deki milletvekili sayısını 8'e çıkaralım, İstanbul'daki milletvekili sayısını da 25'e indirelim." Bunun hukuki bir yanı var mı, adaletsel bir kavramı var mı, eşitlik ilkesi var mı? Bu, örnek teşkil eder. Bir daha altını çizerek söylüyorum: Gelin, bu teklifi çekin, nispi temsil sistemini tartışalım, görüşelim diyorum.
Teşekkür ederim.