Milletvekili Sarıaslan'ın TBMM Genel Kurulu Konuşması

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; sizin şimdi getirmiş olduğunuz bu yasa teklifi Anayasa'nın 2'nci maddesine açıkça aykırı. Şimdi, Anayasa'nın 2'nci maddesinin son bendinde diyor ki: "Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti..."

Şimdi, sizin bu getirdiğiniz yasada hukuk yok, demokrasi yok. Siz bu yasayı çekin. İnanıyorum ki burada bulunan avukat arkadaşlarımızın en az yüzde 50'si getirilen bu yasanın Anayasa'ya aykırı olduğunu biliyor. Eğer birtakım hatalar varsa şimdiye kadarki uygulamalarda, onunla ilgili... Siz bu yasayı çekin, getirin nispi temsil sistemini yeniden tartışalım. Bu getirdiğiniz yasayla -demin Grup Başkan Vekilimiz söyledi- eğer sizin dediğiniz mantıkla gidecek olursak, eğer siz buradan yasallaştırırsanız yani oy çokluğunuz var, oy çokluğunuza dayanarak bu yasayı geçirebilirsiniz ama hukuki olmaz, hukuki olmayan bir şeyi de zorla halka dayatırsanız iyi sonuçlar doğurmaz.

Şimdi, burada geçmiş dönemde yapılan hatalardan bahsediyorsunuz, uygulamalardan bahsediyorsunuz. Eksikler olabilir. Gelin bu yasayı çekin, o eksiklikleri, nispi temsil sistemini tartışalım, bunu hep beraber içimize sindirecek bir yasa hâline getirelim, oldubittiye getirmeyelim. Eğer, siz bu yasayı buradan geçirirseniz kötü örnek olur. Örneğin, yarın öbür gün iktidar değiştiğinde bunu emsal olarak alır, derse ki: "Nevşehir'deki milletvekili sayısını 8'e çıkaralım, İstanbul'daki milletvekili sayısını da 25'e indirelim." Bunun hukuki bir yanı var mı, adaletsel bir kavramı var mı, eşitlik ilkesi var mı? Bu, örnek teşkil eder. Bir daha altını çizerek söylüyorum: Gelin, bu teklifi çekin, nispi temsil sistemini tartışalım, görüşelim diyorum.

Teşekkür ederim.