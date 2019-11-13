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Milletvekili Sarıaslan'ın TBMM konuşması

Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörünün danışmanının attığı twit üzerine TBMM Genel Kurulundan yapılan konuşma

Nevşehir 13.11.2019, 08:45
Milletvekili Sarıaslan'ın TBMM konuşması
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FARUK SARIASLAN (Nevşehir) - Teşekkür ederim Başkanım.

Görevi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Rektör Danışmanı, Öğretim Üyesi olan hadsiz, kendini bilmez, zübük Abdülkadir Binici isimli şahıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve vatanın kurtarıcısı Büyük Önder Atatürk'ü 10 Kasımda anma törenleriyle ilgili 9 Kasımda attığı "tweet"te "Yarın sabah kıytırık siyasi hesaplar için Türkiye düşmanlarıyla bir olan milyonlarca sahtekâr siren sesleriyle beraber samimiyetsiz fiilî icra edecek." diyerek o gün saygı duruşunda bulunan herkesi sahtekârlıkla suçlamıştır. Herhâlde bunun içerisine Cumhurbaşkanı da dâhildir.
Bu hadsiz ve ahlaksızla ilgili, savcıları göreve davet ediyorum, Rektörü ve bu hadsizi istifaya davet ediyorum. Bunları bu göreve getirenlerin nasıl bir tavır alacaklarını merakla bekliyorum. Böyle bir üniversitenin Türkiye'de olmaması gerektiğine inanıyorum.
    Teşekkür ederim.

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