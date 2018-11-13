Milletvekili Menekşe TÜGVA'yı ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir İl Temsilciliği binasını ziyaret ederek,TÜGVA üyesi gençlerle sohbet eden Menekşe, Şube Başkanı Oğuzhan Alkan ile görüştü.

TÜGVA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Menekşe,gençlere yönelik projeleri takdirle karşıladığını belirtti. Alkan ise başlattıkları eğitim kursları ve çeşitli etkinlikleri ile ilgili olarak Menekşe'ye bilgi aktardı. Alkan, gelecekte ülkenin söz

sahibi olacak gençlerin nitelikli ve donanımlı bir seviyeye ulaşmalarını ve TÜGVA çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.