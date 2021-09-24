Milletvekili Menekşe NTB'yi Ziyaret Ederek İstişarede Bulundu

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş'ı ziyaret ederek, pandemi sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulundular.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, sorunların çözümünde istişarenin önemine dikkat çekti. Bu anlamda, iktidar partisi olarak vatandaşın beklediği hizmetlerin, projelerin hayata geçirilmesinde ve mevcut sorunların çözüme kavuşturulmasında istişareye ve yerinde tespitlere özen gösterdiklerinin altını çizen Menekşe, ekonomiye dinamizm katan reel sektör temsilcileriyle de her an dirsek temasında olmaya çaba gösterdiklerini ifade etti.

Nevşehir’in her alanda gelişmesi için gayret gösterdiklerini kaydeden Menekşe; kentin tarım-hayvancılık, eğitim, ticaret, sanayi ve turizmde sahip olduğu potansiyeli geliştirerek el birliği içerisinde Nevşehir’in daha da gelişmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Milletvekili Menekşe; " Bu kapsamda Nevşehir Ticaret Borsası Başkanımız Sayın İbrahim Salaş ile bir araya gelerek, Ticaret Borsası Üyelerimizin pandemide yaşanılan sıkıntılarını istişare edip taleplerin karşılanması hususunda önerileri konuştuk" dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş'da; ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Yücel Menekşe'ye teşekkür ederek, Nevşehir'in pandemi döneminde tarım ve hayvancılığının durumu ve genel sorunlarını görüşerek çözüm önerilerini değerlendirdiklerini belirtti.