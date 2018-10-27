Milletvekili Menekşe'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Özel Kardelen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yücel Menekşe, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, büyük mücadeleler neticesinde kazanılan milli mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandırılışının 95. yıldönümüne ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Yücel Menekşe mesajında şunlara da yer verdi; " Türk milletine bağımsızlık ve demokrasi gibi temel haklar verilmiştir ve milletimiz Cumhuriyetin faziletlerinden faydalanmaya başlamıştır. Ülke yönetiminde söz, milletin iradesine bırakılmıştır. Bağımsızlığımızın ve vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak Türk Milletinin en önemli görevlerindendir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, kahraman askerlerimizi, Cumhuriyet ve demokrasi uğrunda hayatını kaybeden sivil şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını ve Türkiye Cumhuriyetinin 95. yılını gururla kutluyor, şahsım ve Kardelen Eğitim Kurumları adına en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum." dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 18:01